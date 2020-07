Stampante multifunzione All-in-One: le migliori da comprare (Di giovedì 16 luglio 2020) Acquistare una Stampante multifunzione All-in-One è una scelta azzecata per vari motivi: innanzitutto potrete ottenere con un solo dispositivo, la possibilità di stampare, scannerizzare documenti, inviare fax e anche fotocopiare. Ma avrete anche uno strumento leggi di più... Leggi su chimerarevo

La stampante multifunzione HP DeskJet 2630 a getto d'inchiostro oggi è in offerta su eBay a 49,90 euro con spedizione immediata e gratuita. Un modello all-in-one per chi lavora da casa in smart ...NORWALK, Conn.--(BUSINESS WIRE)--Xerox ha annunciato la nuova serie di stampanti multifunzione (MPF) Xerox AltaLink ® C8100 e Xerox AltaLink B8100, in grado di migliorare l'efficienza negli attuali am ...