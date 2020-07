Spettacolare incidente in centro a Bari: scontro tra due auto, una si ribalta (Di giovedì 16 luglio 2020) Spettacolare incidente nella mattinata di oggi in centro a Bari . Due auto si sono scontrate in corso Cavour, nel pieno centro del capoluogo pugliese, e una delle due dopo l'impatto si è ribaltata, ... Leggi su leggo

PugliaStream : Spettacolare incidente stradale in pieno centro a Bari - corrmezzogiorno : #Bari Spettacolare incidente stradale in pieno centro a Bari | Le foto - newsrimini : Spettacolare incidente in via Orione a #rimini , auto ribaltata - antonmasoni57 : Incidente spettacolare in circonvallazione. -

Ultime Notizie dalla rete : Spettacolare incidente Spettacolare incidente in via Orione, auto ribaltata News Rimini Spettacolare incidente stradale in pieno centro a Bari

Spettacolare incidente stradale stamane, poco dopo le sette, in pieno centro a Bari. Due auto, una piccola Smart e una di media cilindrata, si sono scontrate in corso Cavour, all’incrocio con via Beat ...

Raffica di incidenti sulla via del rientro

Scontro sul rettilineo verso Lecco, un’auto ha invaso la corsia opposta ed è ribaltata - Traffico impazzito sulla 36 per la caduta di due motociclisti. Tutti i feriti non sono gravi Un rientro da incu ...

Spettacolare incidente stradale stamane, poco dopo le sette, in pieno centro a Bari. Due auto, una piccola Smart e una di media cilindrata, si sono scontrate in corso Cavour, all’incrocio con via Beat ...Scontro sul rettilineo verso Lecco, un’auto ha invaso la corsia opposta ed è ribaltata - Traffico impazzito sulla 36 per la caduta di due motociclisti. Tutti i feriti non sono gravi Un rientro da incu ...