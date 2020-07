Sigi, l’avv. Ferrau’: “Se verrà cancellata la matricola 11700? Vogliamo il Catania anche in D” (Di giovedì 16 luglio 2020) La società Sigi Spa che vuole acquisire il Catania rilancia e non si fermerà se la matricola 11700 sarà cancellata in caso di fallimento del club di via Magenta. Il presidente del Cda Giovanni Ferraù indica la strada e apre a una soluzione inattesa. Sigi, l’avv. Ferrau’: “Se verrà cancellata la matricola 11700? Vogliamo il Catania anche in D” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Sigi, l'avv. Ferrau': 'Se verrà cancellata la matricola 11700? Vogliamo il Catania anche in D' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Sigi l’avv Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera