Secondigliano, sei positivi al campo rom. De Luca: «La situazione è sotto controllo» (Di giovedì 16 luglio 2020) Nel campo rom di Secondigliano ci sono sei positivi al Covid. Tre giorni fa il primo caso, quello di una ragazza 17enne incinta, contagiata con il padre e lo zio forse in seguito ad un matrimonio a cui aveva partecipato in Serbia. Attualmente è ricoverata al Secondo Policlinico. Repubblica Napoli scrive che due giorni fa sono stati sottoposti a tampone 11 persone del suo nucleo familiare, tutte residenti nella stessa casa e solo due sono risultati positivi. Ieri mattina, poi, altri 9 tamponi ad altrettanti parenti e di positivi ne sono emersi altri tre, tra cui un bambino di 6 anni. “Il campo rom resta sotto sorveglianza da parte dell’Asl. Al momento l’uscita dal campo rom è stata vietata solo ai ... Leggi su ilnapolista

Altri 4 casi di Covid19 nel quartiere di Secondigliano, a Napoli. Contagiata una famiglia di 4 membri: madre, padre e due figli. La donna è attualmente ricoverata all'ospedale Cotugno non in gravi con ...Salgono a tre le persone contagiate dal coronavirus nel campo rom di Secondigliano: dopo la 17enne incinta, la cui positività era stata scoperta nei giorni scorsi durante visite di controllo per la gr ...