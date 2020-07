Santa Sofia sta per tornare moschea (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Consiglio di Stato turco ha annullato il decreto che nel 1934 trasformò in museo quella che era stata per mille anni una basilica cristiana, riconvertita in luogo di culto islamico dopo la caduta di Costantinopoli. Nel pomeriggio del 10 luglio u.s., pochi minuti dopo l'annuncio del decimo dipartimento del consiglio di stato, il presidente della repubblica Recep Tayyip Erdoğan ha pubblicato il decreto secondo cui il museo di Aya Sofya, o Santa Sofia, a partire dal 24 luglio riaprirà alle (...) - Tribuna Libera / Turchia, Istanbul, moschea Leggi su feedproxy.google

