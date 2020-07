Salvini contro l'accordo su Autostrade: "I Benetton festeggiano" (Di giovedì 16 luglio 2020) AGI - Il leader della Lega, Matteo Salvini, va all'attacco sull'accordo su Autostrade. “Il titolo Atlantia ieri in Borsa ha fatto +25%. I Benetton hanno stappato, perché hanno fatto i soldi. Qualcuno ieri ha fatto i soldi e ha festeggiato, i genovesi e i liguri hanno poco da festeggiare”, ha detto Salvini, ad Agorà su Rai 3. La revoca della concessione autostradale, ha affermato Salvini, “era una scelta che doveva prendere il presidente del Consiglio, che non ha mai scelto. Doveva scegliere, ha scelto di non scegliere, come sempre”. Il leader della Lega ha riservato anche una frecciato all'ex ministro M5s delle Infrastrutture Danilo Toninelli: “Gli italiani ci mettono dei soldi, per cui i risparmiatori che hanno i soldi ... Leggi su agi

