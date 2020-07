Roma, Fonseca durissimo contro Zaniolo: “non ha aiutato la squadra, il suo atteggiamento non mi è piaciuto” (Di giovedì 16 luglio 2020) Terza vittoria consecutiva per la Roma, che stende all’Olimpico l’Hellas Verona e allunga sulle dirette concorrenti per un posto in Europa League. Paolo Bruno/Getty ImagesUna serata dolce ma anche un pizzico amara per Paulo Fonseca, che nel post gara non ha esitato a bacchettare Zaniolo per il suo atteggiamento in campo: “penso che Nicolò debba capire che quando entra deve lavorare per la squadra. Non mi è piaciuto contro il Verona, non l’ha aiutata. Qui tutti devono lavorare per la squadra, l’ho sempre detto. Non sono soddisfatto per il suo atteggiamento. Bene ha fatto Mancini a ricordarglielo. La vittoria? Abbiamo creato molte situazioni per fare il terzo o quarto gol nel secondo tempo. Avevamo ... Leggi su sportfair

