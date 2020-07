Recensione Neversong PS4: Once Upon a Coma (Di giovedì 16 luglio 2020) In questa Recensione vi parleremo della versione PS4 di Neversong, l’ispirato gioco indie creato da Atmos Games I flash games indie hanno sempre avuto un certo fascino e fino a circa una decina di anni fa vantavano un pubblico abbastanza ampio. Uno dei titoli più famosi di quel periodo era Coma, un gioco sviluppato interamente da un ragazzo di nome Thomas Brush. Adesso a distanza di quasi dieci anni abbiamo avuto la possibilità di provare il reboot di quello storico titolo, Neversong, questa volta su PS4. Una storia molto diversa L’originale Coma era un gioco davvero molto diverso da Neversong, sia per quanto riguarda il gameplay che la trama. In questo reboot i giocatori vestiranno i panni di Peeter, un piccolo orfanello fidanzato con una ragazza chiamata ... Leggi su tuttotek

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Neversong Recensione Neversong: un risveglio che fa piombare nell'incubo Tiscali.it Recensione Neversong PS4: Once Upon a Coma

I flash games indie hanno sempre avuto un certo fascino e fino a circa una decina di anni fa vantavano un pubblico abbastanza ampio. Uno dei titoli più famosi di quel periodo era Coma, un gioco svilup ...

Recensione Neversong: un risveglio che fa piombare nell'incubo

Adobe Flash, il celebre software per la creazione e condivisione di contenuti multimediali, verrà ufficialmente dismesso alla fine del 2020. Flash ha costituito uno strumento estremamente popolare per ...

I flash games indie hanno sempre avuto un certo fascino e fino a circa una decina di anni fa vantavano un pubblico abbastanza ampio. Uno dei titoli più famosi di quel periodo era Coma, un gioco svilup ...Adobe Flash, il celebre software per la creazione e condivisione di contenuti multimediali, verrà ufficialmente dismesso alla fine del 2020. Flash ha costituito uno strumento estremamente popolare per ...