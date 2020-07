Proroga Stato d’Emergenza, Cassese: “Non è necessaria, Conte non accentri su di sè troppi poteri” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il giudice Cassese ha criticato aspramente l’annuncio del Premier della Proroga dello Stato d’Emergenza sino al 31 ottobre. Vi è il rischio di un accentramento dei poteri a Palazzo Chigi e un ruolo di secondo piano per il Parlamento. Il Governo del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato – anche se nessun provvedimento è … L'articolo Proroga Stato d’Emergenza, Cassese: “Non è necessaria, Conte non accentri su di sè troppi poteri” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

