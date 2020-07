Processo per l’omicidio Cerciello, il carabiniere Varriale: “Se fossimo stati armati, sarebbe andata peggio” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il militare ha ricostruito nell’aula del tribunale di Roma quella tragica sera: «Mi sorprese vedere Natale-Hjorth bendato in caserma» Leggi su lastampa

HuffPostItalia : Mario Borghezio rischia il processo per aver trafugato documenti all'Archivio di Stato - fattoquotidiano : LA LETTERA DEL GIUDICE ESPOSITO Chi accosta il giudizio del processo Mediaset a quello di Mediatrade non li conosce… - Capezzone : @PierluigiBattis Se fosse un processo, Mister T. dovrebbe essere assolto per non aver COMPRESO il fatto ???? - ReneVander22 : RT @PieroSansonetti: La bomba Palamara è esplosa: via alle trame per bloccare il processo del secolo alla magistratura - Mingucc : @elevisconti @Emanuel_Fanton @InferusM @virginiaraggi @NicolaGratteri @GDF io sono onesto e voto gli incensurati de… -