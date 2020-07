Panucci via da ConfindustriaFrancesca Mariotti Dg ad interim (Di giovedì 16 luglio 2020) Marcella Panucci non è più il direttore generale di Confindustria. Come anticipato da Affaritaliani.it, il neo presidente Carlo Bonomi ha impresso un'accelerazione (prima prevista a settembre) nell'uscita della manager che era in servizio in Viale dell'Astronomia dall'estate del 2012. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Affaritaliani : Panucci via da ConfindustriaFrancesca Mariotti Dg ad interim - Affaritaliani : Confindustria, Panucci via. Mariotti Dg ad interim - georgatoss : @MarNelant @INTERBLOG241 Pensava di farlo liberandosi di giocatori dalla personalità scomoda (vedi Nainggolan), imi… - 64Parisi : @BullaInterista Fabry l'ho specificato. Lui è l'ultimissimo dei colpevoli,cosí come spalletti, mancini, pioli ecc.… -

Ultime Notizie dalla rete : Panucci via Confindustria, Panucci via. Mariotti Dg ad interim Affaritaliani.it Confindustria: Europa unica dimensione per uscire dalla crisi

(Teleborsa) - Le soluzioni alla crisi economia dovuta all'emergenza sanitaria vanno trovate all'interno dell'Unione europea. È una Confindustria europeista quella che questa mattina è stata ascoltata ...

Libero di lusso per Cutrofiano: Martina Ferrara

CUTROFIANO (LECCE)- Cutrofiano sistema il reparto difensivo ingaggiando il forte libero Martina Ferrara. Un obbiettivo raggiunto con pieno successo, che permette un ulteriore salto di qualità alla ros ...

(Teleborsa) - Le soluzioni alla crisi economia dovuta all'emergenza sanitaria vanno trovate all'interno dell'Unione europea. È una Confindustria europeista quella che questa mattina è stata ascoltata ...CUTROFIANO (LECCE)- Cutrofiano sistema il reparto difensivo ingaggiando il forte libero Martina Ferrara. Un obbiettivo raggiunto con pieno successo, che permette un ulteriore salto di qualità alla ros ...