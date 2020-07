Pahor: «Le foibe sono una balla». E gli viene data l’onoreficenza. Rampelli a Conte: «Inaccettabile» (Di giovedì 16 luglio 2020) Le foibe? Tutta una balla. Parola di Boris Pahor, lo scrittore slavo appena nominato da Mattarella Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Premiato con la massima onoreficenza per il suo negazionismo? Fanno discutere le dichiarazioni dello scrittore ultracentenario all’emittente triestine Tele4. Fabio Rampelli scende in campo indignato. “sono dichiarazioni che indignano. Ricevere gli onori del Capo dello Stato Mattarella e fare dichiarazioni negazioniste su una tragedia che ha visto 10mila italiani uccisi per mano del regime comunista di Tito, pone più di qualche dubbio sull’opportunità di tale scelta”. Il vicepresidente della Camera chiede lumi al premier Conte sulla improvvida ... Leggi su secoloditalia

