Oggi primo vertice Ue faccia a faccia su Recovery e bilancio

Comincia Oggi alle 10, e durerà almeno due giorni, un "Consiglio europeo speciale" davvero storico per l'Unione europea: perché il primo in cui i capi di Stato e di governo si incontrano faccia a faccia dopo il lungo lockdown del Covid-19, il primo in cui sono chiamati a decidere un volume di finanziamenti assolutamente senza precedenti (più di 1.000 miliardi per il bilancio pluriennale 2021-2027 e 750 miliardi per il "Recovery plan" post pandemico, chiamato "Next Generation EU"), e ancora il primo in cui si approverà un meccanismo comune di emissione di debito per finanziare la spesa per progetti comunitari negli Stati membri, con gli interessi e il rimborso del debito che saranno pagati dal ...

Il primo corridoio umanitario dopo il lockdown. Arrivati oggi in Italia 10 profughi afghani da Lesbo

Motogp/ Streaming video e tv prove libere Fp1 e Fp2, Gp Spagna 2020 Jerez

Oggi, venerdì 17 luglio, le prove libere, Fp1 e Fp2, della Motogp per il Gran Premio di Spagna 2020 a Jerez de la Frontera, prima tappa del mondiale post pandemia, come è ormai tradizione da qualche a ...

Jsw, per Carrai e sindacati primo confronto in fabbrica

Il vicepresidente esecutivo nei prossimi giorni presenterà il piano industriale Fim, Fiom e Uilm chiedono garanzie su ammortizzatori e smantellamenti PIOMBINO Primo confronto ufficiale oggi in ...

