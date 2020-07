Nubifragio Palermo, nessuna vittima accertata al momento: la conferma dei Vigili del fuoco (Di giovedì 16 luglio 2020) Un metro di pioggia in 2 ore: Palermo è stata colpita da un violentissimo Nubifragio che ha messo in ginocchio la città. Una notte di paura, pioggia battente come non se ve vedeva da decenni. E il timore che la tempesta potesse aver fatto vittime. Una tragedia fortunatamente scongiurata, a confermarlo i Vigili del fuoco di Palermo. “Palermo, nessuna vittima accertata dai sommozzatori dei #Vigilidelfuoco impegnati tutta la notte nel sottopasso allagato: individuate auto sommerse, proseguono le ricerche per escludere la presenza di persone. Idrovore al lavoro per abbassare il livello d’acqua”, questo l’ultimo tweet dei Vigili del ... Leggi su italiasera

