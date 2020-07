"Nonostante chi mi rema contro...". Diaco, sfogo mai visto in diretta a Io e te: la sfida alla Rai e a Selvaggia Lucarelli? (Di giovedì 16 luglio 2020) Non molla, Pierluigi Diaco, e a Io e te lancia un messaggio ai suoi affezionati telespettatori, ma soprattutto ai piani alti della Rai. "Nonostante tutto, Nonostante chi mi rema contro, io andrò avanti fino al 4 settembre", è stato il commento del giornalista e conduttore durante la puntata in onda su Raiuno il 16 luglio. Dopo aver ascoltato Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni, in linea con il tema del giorno "Nonostante", Diaco ha così indirettamente risposto alle critiche che lo stanno travolgendo da un paio di settimane a questa parte. Si è iniziati con la presunta rissa verbale (da lui smentita) con il collega Alberto Matano de La Vita in diretta, a causa del siluramento di ... Leggi su liberoquotidiano

