Nella morsa del Covid: India, Catalogna, California e Hong Kong tornano in lockdown (Di giovedì 16 luglio 2020) L’OMS lancia l’allarme e afferma che il peggio della pandemia da coronavirus deve ancora venire. La dimostrazione è lo scoppio di nuovi focolai in tutto il mondo, anche in quegli stati che avevano adottato misure restrittive e ora costretti a reintrodurle per evitare una nuova propagazione del contagio. Tra i paesi più colpiti troviamo l’India, … L'articolo Nella morsa del Covid: India, Catalogna, California e Hong Kong tornano in lockdown Leggi su dailynews24

GiovanniToti : Negli uffici del #Senato ho incontrato il Segretario della Lega Matteo #Salvini per ringraziarlo del suo sostegno n… - diegorusso691 : @GVergnasco @buch_1977 @luca_vota @DVDSCT @antonioripa @damiano755 @Gianni_Elia @ant_s16 @Scacciavillani @Diesira3… - teletext_ch_it : Sudafrica nella morsa del Covid-19 - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Quanto è pericoloso Il bufalo nella morsa del drago di komodo - sigmaseisas : 5G, perché è così difficile fare a meno di #Huawei ? Nella morsa del dragone. Togliere bracci operativi e liberarsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella morsa Il bufalo nella morsa del drago di komodo Il Tempo Catturato il lupo che ha morso una turista a Otranto, Ispra: “Animale cresciuto in cattività, aveva il collare”

OTRANTO (LECCE). È una vicenda dai contorni ancora da chiarire quella che ha portato alla cattura di un lupo che nelle scorse settimane era salito alla ribalta delle cronache perché particolarmente co ...

Modena, dopo lo sgombero nell’area ex Brooklyn scatta la bonifica

Blitz di Polizia, Municipale e Finanza con i cani ai piedi del cavalcavia Mazzoni La retata è saltata: poche ore prima dell'operazione era scoppiata una rissa MODENA Il blitz, più che di una retata, h ...

OTRANTO (LECCE). È una vicenda dai contorni ancora da chiarire quella che ha portato alla cattura di un lupo che nelle scorse settimane era salito alla ribalta delle cronache perché particolarmente co ...Blitz di Polizia, Municipale e Finanza con i cani ai piedi del cavalcavia Mazzoni La retata è saltata: poche ore prima dell'operazione era scoppiata una rissa MODENA Il blitz, più che di una retata, h ...