Musica a tutto volume in cuffia, giovani a rischio udito (Di venerdì 17 luglio 2020) Un numero allarmante di giovani italiani si espone a livelli pericolosi di rumore, rischiando una perdita uditiva permanente. Il 95% dei giovani tra i 18 e i 24 anni sostiene di ignorare gli avvisi di volume dei dispositivi mobili pur di ascoltare l'audio a un'intensità superiore ai livelli di guardia. Questi alcuni dei risultati del rapporto State of Hearing, promosso da Cochlear. L'indagine, realizzata con l'obiettivo di comprendere meglio l'atteggiamento e le abitudini delle persone rispetto al proprio udito, ha evidenziato una serie di comportamenti a rischio degli italiani, che potrebbero aumentare il numero delle persone affette da perdita uditiva.Nei bambini, si potrebbero verificare problematiche relative allo sviluppo psico-motorio, mentre negli adulti il rischio ... Leggi su ilfogliettone

team_world : ?? 23 luglio 2010 - 23 luglio 2020 ?? 10 anni che non dimenticheremo e ad alimentare i ricordi ci penserà un sito i… - DiegoASR86 : Il mio posto ideale: un locale dove ci sia solo musica che piaccia a me. Che so, Oasis, Beatles, Queen, Radiohead,… - haroldismylifee : RT @team_world: ?? 23 luglio 2010 - 23 luglio 2020 ?? 10 anni che non dimenticheremo e ad alimentare i ricordi ci penserà un sito interamen… - brunomegale1 : RT @AriannadaTodi: 'Il blues non è che ti fa stare meglio, serve a far star peggio chi ti ascolta e a farti rimediare due soldi mentre ci s… - BianchiLella : RT @AriannadaTodi: 'Il blues non è che ti fa stare meglio, serve a far star peggio chi ti ascolta e a farti rimediare due soldi mentre ci s… -

Ultime Notizie dalla rete : Musica tutto 'Tutto il mondo è paese', Maruego: "La mia musica contro il razzismo" Il Giorno Vinicio Capossela libera tutti i demoni della musica con Pandemonium

“Tutti i demoni che fanno la complessità della nostra natura, tutte le stanze di cui è composto il bordello del nostro cuore,” promette Vinicio Capossela, che torna a Ravenna Festival con Pandemonium: ...

Nei lidi ritorna “Spiagge Soul”

“Sembrava difficile rimettere in moto la carovana. E invece, nonostante tutto, Spiagge Soul riparte”. Gli organizzatori commentano così il ritorno del festival musicale sui lidi. “Il programma di ques ...

“Tutti i demoni che fanno la complessità della nostra natura, tutte le stanze di cui è composto il bordello del nostro cuore,” promette Vinicio Capossela, che torna a Ravenna Festival con Pandemonium: ...“Sembrava difficile rimettere in moto la carovana. E invece, nonostante tutto, Spiagge Soul riparte”. Gli organizzatori commentano così il ritorno del festival musicale sui lidi. “Il programma di ques ...