Mini-album speciale Panini con soli 20 giocatori: per il Napoli c’è Demme (Di giovedì 16 luglio 2020) La Lega Serie A, in collaborazione con Panini, ha realizzato una Mini-collezione di figurine, chiamata “RipartiAmo“. L’album in formato ridotto è composto da 4 pagine e vi potranno essere attaccate 20 figurine dedicate ciascuna ad un calciatore di ogni squadra di Serie A ritratto davanti ad luogo simbolo della città per cui gioca. Per il Napoli è stato scelto Diego Demme, che posa a piazza del Plebiscito. Panini distribuirà a tutte le squadre 50 kit comprensivi di alubum e figurine, che potranno essere utilizzati per operazioni di charity sul proprio territorio. Per i collezionisti, il Mini-album sarà acquistabile dal 31 luglio a 9,90 euro. L'articolo Mini-album ... Leggi su ilnapolista

