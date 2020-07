Milik tra il 4,5 e il 5: “Non sente la partita e (forse) non sente più niente” (Di giovedì 16 luglio 2020) Per i quotidiani, il peggiore in campo tra gli azzurri, contro il Bologna, è stato Milik. Prestazione insufficiente, quella del polacco, con voti che vanno dal 4,5 di Repubblica, e Corriere dello Sport al 5 di Gazzetta, Corriere della Sera e Mattino. Il Corriere dello Sport scrive: “Fisicamente è una quercia e come tale sta impiantato nel terreno. Non sente la partita e (forse) non sente più niente“. La Gazzetta riconosce che l’attaccante “si muove tanto”, ma senza concludere. La rosea, infatti, aggiunge che “non tira”. Per il Mattino: “Gira lontano dalla porta, anticipato da Danilo e Takehiro nel gioco areo, fa più fatica anche nei controlli per far salire la squadra. Primo tempo sotto tono del ... Leggi su ilnapolista

