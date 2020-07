Le fan di Louis Tomlinson furiose: “Non ci sono più biglietti”. Il caos dello spostamento data e locale (Di giovedì 16 luglio 2020) Come tanti altri suoi colleghi anche Louis Tomlinson ha dovuto posticipare le date del suo tour a causa della pandemia. L’ex One Direction ha spostato il concerto, inizialmente previsto al Carroponte di Milano il 29 luglio, al 5 febbraio 2021 al Fabrique. Naturalmente “i biglietti acquistati per la data del 29 luglio restano validi per il nuovo appuntamento”, come comunica l’organizzatore Live Nation. Però le fan del cantante si sono lamentate in massa sui social e “Fabrique” è schizzato subito in tendenza. I biglietti sono già introvabili, dopo solo un’ora dalla comunicazione della notizia. C’è chi ha scritto: “I biglietti per il Fabrique sono finiti così velocemente anche perché molti posti ... Leggi su ilfattoquotidiano

Come tanti altri suoi colleghi anche Louis Tomlinson ha dovuto posticipare le date del suo tour a causa della pandemia. L’ex One Direction ha spostato il concerto, inizialmente previsto al Carroponte ...

A 10 anni dalla nascita del gruppo, Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik e Louis Tomlinson hanno preparato una sorpresa per tutti i fan Dopo voci, indiscrezioni e smentite, gli One Direct ...

