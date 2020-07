Lazio su Kumbulla, si prova l'assalto finale: la situazione (Di giovedì 16 luglio 2020) ROMA - L'incontro di fine giugno tra la Lazio e il Verona per Marash Kumbulla è servito ad aprire ufficialmente la trattativa. Ora i biancocelesti sono pronti a fare sul serio e chiuderla. I due club ... Leggi su corrieredellosport

junews24com : Mercato Juve: la Lazio fa il passo decisivo per Kumbulla. La situazione - - dei_voce : Lazio: prosegue la trattativa per Kumbulla - fabbianorozzang : RT @AscioneMauri: Juve Arthur Inter hakimi Napoli oshimen Lazio kumbulla Roma Pedro Milan sta mischia Ladispoli scaratti junior - sportli26181512 : #Lazio su Kumbulla, si prova l’assalto finale: la situazione: Il presidente del Verona, Maurizio Setti, è rimasto n… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Calciomercato #Lazio, nuova stretta su #Kumbulla. Ma non c'è ancora l'intesa -