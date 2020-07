Inter, Chiesa adesso è possibile: la strategia per arrivare al giocatore (Di giovedì 16 luglio 2020) L'Inter vuole a tutti i costi Federico Chiesa. La società di Suning intende rafforzare la propria rosa con giovani di valore, in modo da avere un futuro garantito sotto l'aspetto tecnico.FUTURO ROSEOcaption id="attachment 987893" align="alignnone" width="1024" Inter (getty images)/captionLa dirigenza nerazzurra vuole costruire un futuro roseo per il club. Per farlo serve inserire all'Interno del team Interista dei giovani già affermati in Italia o nel resto d'Europa, calciatori U25 che possano garantire alla squadra un avvenire importante e un presente solido. Con questi criteri l'équipe di mercato dell'Inter sta lavorando alla ricerca di giocatori che siano adatti alla causa, e tra questi rientra Federico Chiesa.L'OBIETTIVO NUMERO UNOcaption ... Leggi su itasportpress

EMO_1908 : @Fraboys69 Ci sta, ma non la vedo così semplice...ha ancora uno stipendio oneroso e nessuna squadra di livello medi… - lincechevince : @inter_versilia I piagnistei vadano in chiesa - internewsit : Pedullà su mercato Inter: 'Ecco la cifra di base per Chiesa. E per Tonali...' - - JuventusFCFans : Inter e Juve, Chiesa ha preso la sua decisione - MediaFbi : Inter e Juve, Chiesa ha preso la sua decisione -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Chiesa Inter, Chiesa adesso è possibile: la strategia per arrivare al giocatore ItaSportPress Case evacuate nella zona di via Montepellegrino, 300 interventi dei vigili del fuoco a Palermo

I vigili del fuoco ieri sera hanno fatto evacuare diverse abitazioni a Palermo a rischio di crollo tra via Marabitti e via Spedalieri a Palermo. In alcune palazzine, come hanno raccontato i residenti ...

Calciomercato: Tutte le notizie che vi siete persi oggi

Incontro in barca in Sardegna tra Napoli e Osimhen. Accompagnato da un buon bicchiere di vino e una Paella, l’attaccante nigeriano ha detto sì agli azzurri. Le difficoltà economiche del Lille, proprie ...

I vigili del fuoco ieri sera hanno fatto evacuare diverse abitazioni a Palermo a rischio di crollo tra via Marabitti e via Spedalieri a Palermo. In alcune palazzine, come hanno raccontato i residenti ...Incontro in barca in Sardegna tra Napoli e Osimhen. Accompagnato da un buon bicchiere di vino e una Paella, l’attaccante nigeriano ha detto sì agli azzurri. Le difficoltà economiche del Lille, proprie ...