Guerrini: opuscolo informativo per migliore accoglienza (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma – “Supportare le esigenze e le necessita’ primarie dei migranti e’ un dovere imprescindibile per una citta’ multietnica e globale come Roma. A tal proposito la Commissione capitolina per le Pari Opportunita’, in collaborazione con la Garante delle persone private della liberta’ per il Comune di Roma, Gabriella Stramaccioni, l’Osservatorio Interreligioso contro le violenze sulle donne, l’Aicem e il Direttore Scientifico dell’Istituto Dermatologico San Gallicano, professor Aldo Morrone, ha elaborato un opuscolo contenente le informazioni utili a garantire un’accoglienza sempre piu’ umana e agevole ai migranti.” “L’opuscolo, intitolato ‘Roma per i migranti’, parte da una premessa ben precisa: questa Amministrazione non vuole che i ... Leggi su romadailynews

