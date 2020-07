Giuliano Viglione, Aca, eletto nel Consiglio confederale di Confcommercio (Di giovedì 16 luglio 2020) ALBA Il presidente dell'Associazione commercianti albesi, Giuliano Viglione, è stato eletto nel Consiglio nazionale di Confcommercio imprese per l'Italia. Viglione era già presente nel Consiglio ... Leggi su gazzettadalba

Ultime Notizie dalla rete : Giuliano Viglione

http://gazzettadalba.it/

CUNEO CRONACA - In piazzale Vitale Robaldo ad Alba, in provincia di Cuneo, è stato inaugurato il restaurato “Centro Collaudi e Revisione Autoveicoli”. All’interno dell’immobile adibito a stazione di c ...Realizzate alcune strutture in cemento armato e altre in acciaio come pilastri e rinforzo ai sostegni per consentire l’installazione delle chiusure perimetrali a telo chiesti dalla Motorizzazione di C ...