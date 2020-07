Genoa, Behrami: «Toro? Non possiamo dire che abbiamo qualcosa in più» (Di giovedì 16 luglio 2020) Il centrocampista del Genoa, Valon Behrami, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Torino Valon Behrami, centrocampista del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Torino. Ecco le dichiarazioni del giocatore rossoblu: «Noi abbiamo sempre fatto gare dove tutta la squadra era concentrata su un obiettivo solo. Siamo una squadra che punta spesso sul gruppo. dire che abbiamo qualcosa in più rispetto al Torino sarebbe sbagliato perché siamo un collettivo e riusciamo ad esprimerci quando siamo tutti sulla stessa strada» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

watac105 : RT @GruppoEsperti: #Torino (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti #Genoa (… - GruppoEsperti : #Torino (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti… - buoncalcio : #TorinoGenoa, #Behrami nel pre-partita: “Ottime individualità, ma puntiamo sul collettivo” - Sport_Mediaset : #TORINO: (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti.… - TuttoIlMercato : Le formazioni ufficiali di #TorinoGenoa #Genoa (3-4-1-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, S… -