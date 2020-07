F1, GP Ungheria 2020: albo d’oro e record della pista di Mogyorod (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Gran Premio d’Ungheria ospiterà la terza tappa del Mondiale 2020 di Formula 1. All’Hungaroring andrà in scena un appuntamento che potrebbe essere fortemente condizionato dalla pioggia, variabile importante nella valutazione sopratutto dei record del tracciato. È Max Verstappen a detenere i record del circuito di Mogyorod. Per l’olandese della Red Bull, nell’edizione 2019, pole position record in 1:14.572. Poi in gara il fastest lap in 1:17.103, GP però vinto da Hamilton che vanta il record di successi, ben 7 dall’anno del suo esordio nel Circus. record della pista Giro in qualifica: Max Verstappen (Red Bull, 2019) 1:14.572 Giro in gara: Max ... Leggi su sportface

