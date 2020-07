Ex popolari venete, giallo sulle richieste di indennizzo (Di giovedì 16 luglio 2020) ...un sollecito al premier Giuseppe Conte affinché noi lo si possa incontrare di persona al più presto per definire in maniera chiara - spiega lo stesso Ugone sempre ai taccuini di Vicenzatoday.it - una ... Leggi su vicenzatoday

Ex popolari venete, giallo sulle richieste di indennizzo

Le richieste di indennizzo indirizzate allo Stato da parte dei piccoli risparmiatori colpiti dal collasso delle ex popolari, venete in primis, ammonterebbe a 28 miliardi. «Una cifra monstre» oltre qui ...

