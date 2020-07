Di Maio preferisce Renzi a Di Battista: “Voglio fare il partito dei moderati” (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo il recente incontro con l’ex presidente della Banca centrale europea Mario Draghi, l’ex leader grillino Luigi Di Maio sembra strizzare l’occhio all’ex premier Matteo Renzi nell’intento di creare un partito di moderati. Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad un’inversione di rotta dei Cinque Stelle su quasi ognuno dei capisaldi che nel 2018 li fecero … L'articolo Di Maio preferisce Renzi a Di Battista: “Voglio fare il partito dei moderati” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

In politica l'opportunismo è un frutto buono per tutte le stagioni. Ne sa qualcosa il ministro Luigi Di Maio che sul caso Benetton è passato da incendiario a pompiere. Il tutto senza ammetterlo però.

La svolta delle 4 del mattino su Autostrade

Alle quattro del mattino arriva il punto di svolta. Sul tavolo del Consiglio dei ministri piomba la quarta lettera di Autostrade, quella che permette di chiudere l’accordo alle prime luci del giorno.

