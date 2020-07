Destiny 2 Oltre la Luce: l'espansione è stata rinviata (Di giovedì 16 luglio 2020) Destiny 2: Oltre la Luce, la prossima grande espansione del gioco, è stata rinviata. Bungie ha annunciato sul suo sito Web che ora l'uscita è prevista per il 10 novembre."Gli ultimi mesi sono stati una sfida e continueranno ad esserlo durante questa pandemia", ha detto Bungie in un post. "Abbiamo imparato a creare insieme in un modo nuovo, dovendo lavorare separati gli uni dagli altri. Nonostante questi ostacoli, siamo ancora impegnati nello stesso livello di qualità che i nostri fan si aspettano"."Come primo capitolo di una nuova trilogia di espansioni, Oltre la Luce è l'inizio di una nuova era di Destiny 2. Abbiamo una storia potente da raccontare e ... Leggi su eurogamer

GamingTalker : Destiny 2, espansione Oltre la Luce rinviata a novembre, ecco la nuova data di uscita - Eurogamer_it : L'espansione di #Destiny2 Oltre la Luce è stata rinviata. -

Ultime Notizie dalla rete : Destiny Oltre Destiny 2: Oltre la Luce rinviato da Bungie, ecco la nuova data di uscita Multiplayer.it Destiny 2 Oltre la Luce: l'espansione è stata rinviata

Destiny 2: Oltre la Luce, la prossima grande espansione del gioco, è stata rinviata. Bungie ha annunciato sul suo sito Web che ora l'uscita è prevista per il 10 novembre. "Gli ultimi mesi sono stati u ...

Destiny 2, espansione Oltre la Luce rinviata a novembre, ecco la nuova data di uscita

Bungie ha annunciato con un post sul proprio blog di aver scelto di rinviare la nuova espansione del suo shooter sci-fi Destiny 2, Oltre la Luce, inizialmente in arrivo a fine settembre. Questa ...

Destiny 2: Oltre la Luce, la prossima grande espansione del gioco, è stata rinviata. Bungie ha annunciato sul suo sito Web che ora l'uscita è prevista per il 10 novembre. "Gli ultimi mesi sono stati u ...Bungie ha annunciato con un post sul proprio blog di aver scelto di rinviare la nuova espansione del suo shooter sci-fi Destiny 2, Oltre la Luce, inizialmente in arrivo a fine settembre. Questa ...