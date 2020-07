Borsellino e i Messina Denaro, lo 'schiaffo' al giudice (Di giovedì 16 luglio 2020) Nel gennaio del 1990 Paolo Borsellino chiese il divieto di soggiorno per Francesco Messina Denaro, vecchio campiere classe 1928 e padre del superlatitante Matteo, ma il Tribunale di Trapani rigettò la richiesta, con un decreto che "è una sorta di schiaffo a chi l'aveva avanzata". Erano gli anni in cui 'don Ciccio' "usciva fuori dai radar, dicendo che aveva una brutta malattia e mandando avanti il figlio Matteo che partecipò alle riunioni decisive per le Stragi del 92". Il decreto di 'non luogo a procedere' - scritto a mano e datato 13 luglio 1990 - è stato depositato dal pm Gabriele Paci e citato durante la requisitoria nel processo in corso davanti ai giudici della corte d'Assise di Caltanissetta contro il latitante Matteo Messina Denaro, ... Leggi su agi

Nel gennaio del 1990 Paolo Borsellino chiese il divieto di soggiorno per Francesco Messina Denaro, vecchio campiere classe 1928 e padre del superlatitante Matteo, ma il Tribunale di Trapani rigettò la ...

