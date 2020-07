Bolsonaro ancora positivo insiste: 'Il mio medico mi cura con l'idrossiclorochina' (Di giovedì 16 luglio 2020) E' stato lo stesso presidente brasiliano, in quarantena nella residenza ufficiale di palazzo Alvorada, a confermare nelle ultime ore il risultato del nuovo test. Bolsonaro ha ribadito che sta ... Leggi su globalist

Jair Bolsonaro ancora positivo al test per il Covid-19. È stato lo stesso presidente brasiliano, in quarantena nella residenza ufficiale di palazzo Alvorada, a confermare nelle ultime ore il risultato ...In Germania oltre 200 mila contagiati, più di 137 mila morti negli Stati UnitiFonte Repubblica.it ...