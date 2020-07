Bergamo: Lorenzo Milesi promosso in A2 (Di giovedì 16 luglio 2020) Bergamo- Il centrale bergamasco Lorenzo Milesi, nato a San Giovanni Bianco il 16 luglio 1991, compie oggi 29 anni, per 202 cm di altezza resta nel team Agnelli Tipiesse. Protagonista di un'ottima ... Leggi su corrieredellosport

Dopo la bella stagione con la Tipiesse Cisano in A3, il centrale orobico è pronto per giocare nel campionato superiore BERGAMO- Una bella stagione in A3 con la Tipiesse Cisano in A3 è valsa al central ...BERGAMO-Il centrale bergamasco Lorenzo Milesi, nato a San Giovanni Bianco il 16 luglio 1991 (compie oggi 29 anni) per 202 cm di altezza resta nel team Agnelli Tipiesse. Protagonista di un’ottima stagi ...