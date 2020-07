Autostrade diventa public company, passo indietro di Atlantia, Benetton,, entra Cdp. (Di giovedì 16 luglio 2020) Lo ha detto la ministra dei Trasporti Paola De Micheli al tg la7, intervistata dal direttore Enrico Mentana ribadendo che ci sarà 'l'uscita totale dei Benetton da Aspi'. 'E' una vittoria dello Stato ... Leggi su gazzettadinapoli

Mov5Stelle : I #Benetton vanno fuori da #Autostrade per l’Italia: gli italiani si riprendono le proprie autostrade attraverso l’… - Mov5Stelle : I Benetton vanno fuori da Autostrade per l’Italia: gli italiani si riprendono le proprie autostrade attraverso l’in… - mattiafeltri : 'Se l'Italia diventa il Venezuela, chi investirà?'. Intervista a Giovanni Tria (di M.E. Capitanio) - erregi69 : Benetton fuori da Autostrade. Lo Stato diventa gestore e socio di maggioranza - SoniaLaVera : RT @mariobortoluss1: 'Se l'Italia diventa il Venezuela, chi investirà?'. Intervista a Giovanni Tria -