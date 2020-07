Zenga: “Stavamo giocando bene, in Serie A gli errori si pagano. Stagione finita per Nainggolan” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, ha parlato dopo la sconfitta arrivata per 3-0 contro il Cagliari. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Cosa ci è mancato? La determinazione al momento di concludere in porta. Abbiamo regalato due gol che ci hanno tagliato le gambe. Nel secondo tempo siamo passati a quattro per rimediare ma non abbiamo inciso. Paradossalmente abbiamo fatto meglio nel primo. In Serie A questi errori si pagano. Il mio sconforto deriva dal fatto che stavamo giocando e tenendo bene il campo. Poi nella ripresa siamo andati alla ricerca del gol e abbiamo perso equilibrio. Stagione finita per Nainggolan? Penso di sì, anche perché la Stagione finisce tra 15 ... Leggi su alfredopedulla

