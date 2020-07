Temptation Island, confermata la messa in onda dell’ultima puntata (Di mercoledì 15 luglio 2020) confermata la messa in onda Anche l’attuale edizione di Temptation Island sta riscuotendo un enorme successo e il merito è di coloro che hanno deciso di partecipare. Le coppie si sono messe alla prova per far chiarezza con i propri sentimenti, soprattutto durante i falò in compagnia di Filippo Bisciglia. Quest’anno, però, la redazione ha rispettato rigorosamente le regole imposte dal governo per fronteggiare la pandemia. Nella precedente puntata Alessandro ha chiesto un confronto a Sofia per alcuni atteggiamenti e dichiarazioni. Alla fine sono andati via mano nella mano dal reality. Per quanto riguarda le altre coppie, i telespettatori potranno seguire le loro vicende fino alla fine del mese. ‘Ognuno mette in atto quello che vuole per raggiungere ... Leggi su kontrokultura

dariamorgendof : DOMANI È GIOVEDÌ E CI SARÀ TEMPTATION ISLAND?? - Lady26975507 : RT @chiaravillage: Comunque Temptation island è più da lunedì sera che da giovedì - crudeliadeemon : RT @chiaravillage: Comunque Temptation island è più da lunedì sera che da giovedì - zazoomblog : ‘Temptation Island 7’ parla l’ex moglie di Antonio Martello: “Lui è la persona più bugiarda che io abbia conosciuto… - rubyandmoody : RT @baciamipayno: buonasera e benvenuti alla prima puntata di Temptation Island Anne With an E edition, stasera vi presento la prima coppia… -