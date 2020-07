Tavolo tecnico per passaggio a Figc del calcio paralimpico (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 15 LUG - Primo incontro, a Roma, del Tavolo di lavoro sul calcio paralimpico che deve affrontare gli aspetti tecnici del trasferimento alla Divisione calcio paralimpico e sperimentale ... Leggi su corrieredellosport

apetrazzuolo : FIGC - Tavolo tecnico per il passaggio alla Figc del calcio paralimpico - effedandrea : RT @CIPnotizie: Oggi primo incontro del tavolo di lavoro sul #calcioparalimpico per il trasferimento delle competenze e delle attività alla… - FISDIR : RT @CIPnotizie: Oggi primo incontro del tavolo di lavoro sul #calcioparalimpico per il trasferimento delle competenze e delle attività alla… - CIPnotizie : Oggi primo incontro del tavolo di lavoro sul #calcioparalimpico per il trasferimento delle competenze e delle attiv… - TMW_radio : ?? Milano-Cortina 2026 #Spadafora ?? “È stato il primo incontro, sarà anche l’Olimpiade dei giovani, della moda e d… -

Ultime Notizie dalla rete : Tavolo tecnico Tavolo tecnico per passaggio a Figc del calcio paralimpico - Calcio Agenzia ANSA FIGC - Tavolo tecnico per il passaggio alla Figc del calcio paralimpico

Primo incontro, a Roma, del tavolo di lavoro sul calcio paralimpico che deve affrontare gli aspetti tecnici del trasferimento alla Divisione calcio paralimpico e sperimentale della Figc delle attività ...

Tavolo tecnico per passaggio a Figc del calcio paralimpico

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Primo incontro, a Roma, del tavolo di lavoro sul calcio paralimpico che deve affrontare gli aspetti tecnici del trasferimento alla Divisione calcio paralimpico e sperimentale d ...

Primo incontro, a Roma, del tavolo di lavoro sul calcio paralimpico che deve affrontare gli aspetti tecnici del trasferimento alla Divisione calcio paralimpico e sperimentale della Figc delle attività ...(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Primo incontro, a Roma, del tavolo di lavoro sul calcio paralimpico che deve affrontare gli aspetti tecnici del trasferimento alla Divisione calcio paralimpico e sperimentale d ...