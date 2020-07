Si schianta volontariamente contro un semaforo, poi esce dall’auto in bikini e inizia a ballare: arrestata – VIDEO (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si è schiantata volontariamente contro un semaforo, poi è scesa dall’auto in bikini e si è messa a ballare in mezzo alla strada, fino a quando la polizia non è intervenuta per arrestarla. È quanto ha fatto la scorsa settimana una giovane donna a Lepe, in Andalusia, Spagna, come riferisce l’Abc: intorno alle 8,45 del mattino un’auto ha sbandato improvvisamente centrando il palo di un semaforo, con un forte boato. Dalla vettura è scesa una donna in costume da bagno che, come se niente fosse, ha iniziato a ballare in mezzo alla strada, tra lo stupore dei presenti accorsi per prestare soccorso. Proprio uno dei presenti ha immortalato la scena in un VIDEO pubblicato ... Leggi su ilfattoquotidiano

