Sassuolo, De Zerbi contento a metà: “Peccato per i gol subiti, lezione utile” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Sassuolo accarezza l'impresa contro la Juventus. Solamente il gol di Alex Sandro salva i bianconeri da una clamorosa sconfitta. Il tecnico Roberto De Zerbi commenta la prestazione dei suoi uomini.LE PAROLE DI DE ZerbiRoberto De Zerbi analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi per la loro partita. Non sono contento dei primi 15 minuti. Abbiamo vissuto il prepartita troppo intensamente, siamo stati troppo contratti e rispettosi verso la Juve. Così facendo abbiamo perso energie. Mi hanno dato fastidio anche i tre gol subiti. Abbiamo cambiato la difesa passando a un nuovo tipo di marcatura. Ci eravamo preparati per non incassare gol simili. Dispiace perché oggi avremmo meritato la vittoria. Contro la Lazio avremmo potuto ... Leggi su itasportpress

InvictosSomos : ? Minuto 12. Sassuolo 0-2 Juventus. ? Minuto 29. Sassuolo 1-2 Juventus. ? Minuto 51. Sassuolo 2-2 Juventus. ? Minut… - forumJuventus : Sarri pre #SassuoloJuve: 'Non dobbiamo fare calcoli, c'è ancora da combattere per lo scudetto. De Zerbi può mettere… - sportface2016 : #SassuoloJuventus, le parole di Roberto #DeZerbi #SerieA - CanaleSassuolo : De Zerbi dopo Sassuolo-Juventus 3-3: “Complimenti ai ragazzi, ma infastidito dai 3 gol presi” - ValerioDiStef91 : RT @Stetobald: De Zerbi potrà non piacere ad alcuni ma solo per il fatto che da allenatore del Sassuolo non è soddisfatto di un pareggio co… -