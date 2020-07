Rummenigge: “Il calcio non appartiene ai tifosi, ma a quelli che lo giocano” (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Germania calcistica sta vivendo un periodo particolare. Gli ultras di diverse squadre si sono riuniti in un unico gruppo, “Our Football”, con cui chiedono riforme a lega e federazione. Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha mosso diverse critiche in proposito in un’intervista concessa a France Football. Abbiamo raggiunto un punto in cui si leggono in continuazione richieste degli ultras. Ora hanno voluto dire la loro nel dibattito sulla distribuzione dei fondi dei diritti televisivi, “Fma se non sono pronti ad assumersi doveri e responsabilità diventa sempre una cosa a senso unico. Il nome di questo gruppo è un po’ presuntuoso. Chi possiede il calcio? quelli che lo giocano, molto probabilmente. I tifosi ne fanno parte ma non ... Leggi su ilnapolista

