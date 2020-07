Reddito cittadinanza, Inps: 1,4 mln domande accolte, 7% respinte (Di mercoledì 15 luglio 2020) Al 7 luglio sono oltre 2 milioni i nuclei che hanno presentato all'Inps una domanda per il Reddito o la pensione di cittadinanza: 1,4 milioni (68%) di richieste sono state accolte, 135mila (7%) sono in lavorazione e 510mila (25%) sono state respinte o cancellate. E' quanto rileva l'osservatorio dell'istitituto di previdenza sul Reddito e pensione di cittadinanza, sottolineando che da aprile 2019 a oggi 148mila nuclei sono decaduti dal diritto. Leggi su ilfogliettone

