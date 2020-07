Probabili formazioni Lecce-Fiorentina: data, orario e come vederla in tv e streaming (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le Probabili formazioni di Lecce-Fiorentina, match della trentatreesima giornata di Serie A 2019/2020, in programma alle 21:45 di mercoledì 15 luglio nella cornice dello Stadio Via del Mare. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Uno scontro salvezza in piena regola con i pugliesi a ventotto punti in classifica, sette in meno dei viola a caccia della vittoria che determinerebbe il balzo forse decisivo per la sicurezza definitiva. Lecce – Out Meccariello, Rossettini, Lapadula, Falco e Calderoni, quest’ultimo rimpiazzato da Rispoli con Donati a sinistra. Conferme per Mancosu e Saponara alle spalle di Babacar. Ballottaggio ... Leggi su sportface

