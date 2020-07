Pierluigi Diaco massacrato dell’ex direttore di Rai Uno: “Come Fantozzi…” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mauro Mazza bacchetta Pierluigi Diaco Da qualche settimana Pierluigi Diaco è finito nel calderone delle polemiche a causa del suo comportamento, considerato sopra le riga, durante la conduzione di Io e Te. Più volte nel programma pomeridiano di Rai Uno il giornalista ha sfidato i suoi ospiti scatenando delle discussioni e dicendogli: “Vuoi condurre tu al posto mio?”. Un atteggiamento che sta facendo infuriare il popolo del web ma anche i telespettatori che sono stanchi di vererlo alla guida del format. Di recente l’ex naufrago ha commesso una gaffe in diretta e un ex dirigente della prima rete non glie l’ha perdonata. Stiamo parlando di Mauro Mazza che sul suo account Instagram ha tuonato contro Diaco. Quest’ultimo da un po’ di tempo fa la vittima ... Leggi su kontrokultura

paolocol1 : RT @O_Strunz: Pierluigi #Diaco: “Voto per il #centrodestra. La #Meloni? Amica e donna coraggiosa”. Svelato il motivo per cui conduce sempre… - elisa_ruberto : RT @O_Strunz: Pierluigi #Diaco: “Voto per il #centrodestra. La #Meloni? Amica e donna coraggiosa”. Svelato il motivo per cui conduce sempre… - Teresat14547770 : Bomba su Pierluigi Diaco: Lite dietro le quinte Rai, la giornalista abbandona la diretta. Volano parole pesanti dav… - BlobRai3 : RT @guglielmo75: Pierluigi Diaco ormai è un classico ogni sera, regala sempre materiale per #blob - guglielmo75 : Pierluigi Diaco ormai è un classico ogni sera, regala sempre materiale per #blob -