Palermo, nubifragio in città: auto trascinate dalla furia dell’acqua. Gente si salva a nuoto. Video (Di mercoledì 15 luglio 2020) Immagini apocalittiche quelle che vengono da Palermo, città dove si è abbattuto oggi, 15 luglio, un violentissimo temporale. Macchine travolte e inghiottite dall’acqua. Decine di automobilisti salvi per miracolo. La stazione meteo dell’Osservatorio Astronomico ha registrato fino ad ora 79,4 mm, nuovo record per il mese di luglio a Palermo dal 1797 ad oggi. Palermo, … L'articolo Palermo, nubifragio in città: auto trascinate dalla furia dell’acqua. Gente si salva a nuoto. Video Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

FiloDirettoM : Violento nubifragio su Palermo, città sommersa dall'acqua - - Italpress : Palermo sott’acqua dopo il nubifragio - tralepagine : RT @idrossido: Vedere #Palermo allagata per il nubifragio fa male. - nchesenso : RT @idrossido: Vedere #Palermo allagata per il nubifragio fa male. - comotvfree : Adesso!Terribile nubifragio a Palermo!!! -