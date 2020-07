PAGELLE Sassuolo Juve: TOP e FLOP del match. Ronaldo stecca, Consigli horror VOTI (Di mercoledì 15 luglio 2020) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Sassuolo Juve Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Sassuolo e Juve, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Szczesny FLOP: Consigli VOTI Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 4,5; Muldur 6,5, Chiriches 6 (75′ Marlon 6), Peluso 5, Kyriakopoulos 6; Magnanelli 6,5 (67′ Bourabia 6,5), Locatelli 7,5; Berardi 7,5 (86′ Raspadori SV), Djuricic 7 (66′ Traoré 5,5), Boga 5,5 (86′ Ferrari SV); Caputo 8. A disp: Pegolo, Piccinini, Magnani, Ghion, Mercati, Manzari, ... Leggi su calcionews24

Una partita spettacolare tra Sassuolo e Juventus termina 3-3. I bianconeri vanno in vantaggio per 2-0 con i gol di Danilo e Higuain, ma si lasciano raggiungere da Djuricic e Berardi. Padroni di casa a ...La partita sembra mettersi subito in discesa per i bianconeri, i quali dopo aver sudato a freddo per una girata di “Ciccio Caputo” in area di rigore, trovano il gol con Danilo che dal limite dell’area ...