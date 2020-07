Nubifragio su Palermo: due persone morte annegate nel sottopassaggio di via Leonardo da Vinci (Di mercoledì 15 luglio 2020) Palermo è in lutto. Due persone sono morte a causa del Nubifragio che ha investito Palermo dal primo pomeriggio allagando il capoluogo siciliano. Due le vittime rimaste intrappolate dentro alla loro auto nel sottopassaggio di via Leonardo da Vinci dove si trova l’auto. In base ad una prima ricostruzione le due vittime sono annegate dentro alla vettura che si è allagata. Decine di auto sono rimaste impantanate in via Brunelleschi, a piazza Ingastone, in via Messina Marine vicino al Buccheri La Ferla, ma anche vicino agli ospedali Civico e Policlinico. Lunghe code in viale Regione Siciliana per i sottopassi allagati. Oltre cento le chiamate ai vigili del fuoco in due ore anche per infiltrazioni d’acqua negli ... Leggi su laprimapagina

