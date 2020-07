Niente revoca, Cassa depositi e prestiti sostituirà gradualmente i Benetton (Di mercoledì 15 luglio 2020) Entra lo Stato e arriva il passo indietro dei Benetton che apre all’accordo su Autostrade per l’Italia. L’intesa passa dall’ingresso di Cassa depositi e prestiti con il 51%, che renderà di fatto Aspi una public company. Il Consiglio dei ministri ha dato mandato a Cassa depositi e prestiti per avviare, entro il 27 luglio, il percorso che dovrebbe portare all’uscita progressiva dei Benetton, prima scendendo al 10-12% dell’azionariato, poi con un’ulteriore diluizione in coincidenza con la quotazione in borsa di Aspi. Tra i punti della proposta transattiva di Aspi arrivata in Cdm c’è la «rinuncia a tutti i giudizi promossi in relazione alle attività di ricostruzione del ponte ... Leggi su linkiesta

AlienoGrigio17 : #Autostrade per l'Italia, accordo nel #governo: Cdp sostituirà i #Benetton. Niente revoca, il retroscena: 'Il ricat… - stefano_freedom : RT @antonio_bordin: Come previsto, niente revoca per #Autostrade. Così i #Benetton continueranno a lucrare sulle Autostrade pagate dai con… - infoitinterno : Niente revoca, in Autostrade entra lo Stato e i Benetton escono un po’ per volta - ilmessaggeroit : Autostrade, niente revoca: in cdm passa la linea del Pd - ilbarone1967 : RT @Libero_official: #Conte, il disastro in poche ore. Niente revoca per #Autostrade, indiscreto: #Benetton salvati da #Merkel e #Cina? ht… -