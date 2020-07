Negli Stati Uniti un software aiuta a prevedere i comportamenti violenti della polizia (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Foto: Roy Rochlin/Getty Images)La decisione del consiglio comunale di Minneapolis, in Minnesota, di smantellare il dipartimento di polizia e sostituirlo con un nuovo sistema di sicurezza pubblico non ha ancora prodotto risultati concreti. Dopo la morte durante un fermo di George Floyd e di altri afroamericani e in seguito alle numerose manifestazioni del movimento Black Lives Matter, in molte città americane è diventato prioritario trovare una soluzione che eviti l’insorgenza di altri episodi di violenza delle forze dell’ordine ai danni di cittadini, specialmente quelli appartenenti alle minoranze etniche. Tra le soluzioni vagliate Negli ultimi mesi dal capo della polizia di Minneapolis, Medaria Arradondo, c’è stato anche l’utilizzo di un software fornito da ... Leggi su wired

ilpost : Negli Stati Uniti il primo vaccino per il coronavirus entra nell’ultima fase di sperimentazione - Internazionale : Negli Stati Uniti sono ricominciate le esecuzioni federali. - disinformatico : Sbaglio o questo presidente degli Stati Uniti aveva detto che il coronavirus era una bufala? Ci sono voluti 134.00… - guglielmopicchi : RT @GiulioTerzi: Commissione Esteri ;min.48,mia audizione su straordinario valore politico,economico,culturale Italiani nel mondo. https://… - NinaNamid : Onestamente non so se consigliarlo o meno. Interessante l’infanzia e l’inizio della sua carriera. Ma troppi nomi di… -