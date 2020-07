Napoli, Paolo Del Genio su Victor Osimhen: “Come possiamo dargli un giudizio?” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nel corso di “A Tutto Napoli” su Tele A, nelle ultime ore il giornalista Paolo Del Genio ha parlato anche di Victor Osimhen: “Se vogliamo essere precisi, oltre a non bastare le immagini non bastano neanche poche partite. Lozano dopo mesi ancora non riusciamo a dare un giudizio con la sicurezza di non sbagliare, come possiamo darlo di Osimhen? Pure chi l’ha visto 2-3 partite intere, non potrà esprimere un giudizio come dirigenti che l’hanno seguito per 30. Quando prendemmo Cavani dal Palermo chi avrebbe mai immaginato 105 gol in 3 anni? Nessuno si entusiasmò, faceva l’esterno con 10-12 gol a stagione. Chiunque parla, in un senso o in un altro su Osimhen, parte da un presupposto sbagliato perché ... Leggi su calciomercato.napoli

NetflixIT : 'Questo film per me significa tornare a casa”. Paolo Sorrentino torna nella sua Napoli per dirigere “È stata la man… - SerieA : 4 gol al San Paolo. ???????? Apre Hernandez e chiude Kessie. In mezzo i gol del Napoli. ?? ?? #SerieATIM #WeAreCalcio - Salvato95551627 : RT @MarteSportLive: Paolo #Paganini??”#Osimhen è un calciatore forte di grande prospettiva, il #Lille ha fretta di chiudere l’affare per mot… - Stef86Gentile : RT @Brigate_Azzurre: Paolo Tagliavento è quello che 'NON' vide il gol di Muntari 4 metri dentro. Paolo Tagliavento è quello che fece ribatt… - afradoc : RT @Brigate_Azzurre: Paolo Tagliavento è l'arbitro a cui Mourinho fece il gesto delle manette. Paolo Tagliavento una volta non ammonì Pjani… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Paolo Napoli, Paolo Del Genio su Victor Osimhen: "Come possiamo dargli un... Calciomercato Napoli Bologna-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sfida in casa il Napoli di Gennaro Gattuso nella 33ª giornata di Serie A. I felsinesi sono al 10° posto in classifica con 42 punti, frutto di 11 vittorie, 9 pareggi e 1 ...

Napoli, Paolo Del Genio su Victor Osimhen: “Come possiamo dargli un giudizio?”

Nel corso di “A Tutto Napoli” su Tele A, nelle ultime ore il giornalista Paolo Del Genio ha parlato anche di Victor Osimhen: “Se vogliamo essere precisi, oltre a non bastare le immagini non bastano ne ...

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sfida in casa il Napoli di Gennaro Gattuso nella 33ª giornata di Serie A. I felsinesi sono al 10° posto in classifica con 42 punti, frutto di 11 vittorie, 9 pareggi e 1 ...Nel corso di “A Tutto Napoli” su Tele A, nelle ultime ore il giornalista Paolo Del Genio ha parlato anche di Victor Osimhen: “Se vogliamo essere precisi, oltre a non bastare le immagini non bastano ne ...