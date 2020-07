Napoli, Gattuso: «Bologna migliore. La squadra non mi è piaciuta» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match contro il Bologna Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Bologna. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore azzurro: PRESTAZIONE – «Il Bologna ha fatto molto meglio di noi. Nel primo tempo ce la siamo giocata, nella ripresa non siamo scesi in campo. Abbiamo giocato al di sotto delle ultime 7-8 partite e non va bene. Non mi interessa quando sento dire che non ci sono stimoli perché li abbiamo, tra qualche settimana c’è il Barcellona. Oggi invece abbiamo sofferto, il Bologna ci ha messo in difficoltà, non abbiamo giocato da squadra. Ci ... Leggi su calcionews24

