Mes: il convitato di pietra delle risoluzioni votate in Parlamento (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il meccanismo europeo di stabilità, l'ex fondo salvastati, spacca la maggioranza. Resta una domanda: prendere o no quei soldi? Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : Mes convitato

la voce d'italia

Il meccanismo europeo di stabilità, l'ex fondo salvastati, spacca la maggioranza. Resta una domanda: prendere o no quei soldi?La recente elezione dell’irlandese Paschal Donohoe a presidente dell’Eurogruppo non è certamente un buon viatico per la difesa degli interessi dell’Italia nella settimana che sta per aprirsi. Tra Cons ...